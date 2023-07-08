صرح المرشح لمنصب الرئيس الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن “يبيع” العالم معلومات كاذبة عن أوكرانيا، ويخفي الواقع الحقيقي للأمور.

وقال المرشح الرئاسي الأمريكي: “كل ما يقوله (بايدن) عن أوكرانيا كذب”.

وأضاف كينيدي جونيور، في مقابلة مع قناة “Judging Freedom” على “يوتيوب”، أنه “سيبدأ على الفور محادثات سلام بين موسكو وكييف إذا تولى الرئاسة”.

وتابع: “روسيا حاولت مرات عديدة تجنب الصراع” وتذكر كيف أصبح زيلينسكي رئيسًا لأوكرانيا في عام 2019، على وجه التحديد بعد الوعد بتوقيع اتفاقيات مينسك.

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وفي وقت سابق، أعلن مرشح الرئاسة الأمريكي، روبرت كينيدي الابن، معارضته تسليم ذخائر عنقودية لأوكرانيا ويرى في قرار الإدارة الأمريكية استمرار “سياسة تصعيد لا مسؤولة” في أوكرانيا.