إيران تعلن الاتفاق مع الجزائر على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق مع الجزائر على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الجزائري أحمد عطاف الذي يزور طهران حاليا، وفقا لوكالة فارس.
وتابع عبد اللهيان قائلا إن “العلاقات بين البلدين تسير في النهج الصحيح، حيث نجري محادثات سياسية قوية على مستوى رفيع، واتفقنا في محادثاتنا اليوم على السير في طريق إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية، ونعمل على إلغاء التأشيرة العادية أيضا”.
إيران تعين سفيرا جديدا لها في الجزائر
22 مارس, 11:06 GMT
وكانت إيران قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، تعيين محمد رضا بابائي، سفيرا جديدا لها في الجزائر.
وأعرب عبد اللهيان في وقت سابق، عن ارتياحه لمستوى العلاقات السياسية بين إيران والجزائر، لكنه طالب ببذل المزيد من الجهود لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.
كما شدد الوزير الإيراني على ضرورة استخدام إمكانيات البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
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