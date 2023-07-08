روغوف: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يؤدي لبدء صراع عالمي

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وقال روغوف لوكالة “سبوتنيك”: “الغرب خطوة بخطوة يرفع مستوى المواجهة، ويفعل ذلك كما لو كان بالصدفة، وبتعبير منافق يدعو إلى السلام”.

وأضاف: “الذخائر العنقودية هي مستوى جديد من المواجهة والخسائر، ومن الواضح (الضحايا ستكون) الغالبية العظمى من السكان المدنيين”.

ووفقا له، فإن القرار الأمريكي، هو خطوة أخرى من الأعمال العدائية لتتجاوز مساحة ما بعد أوكرانيا وبدء صراع إقليمي كبير مع إمكانية الوصول إلى صراع عالمي.

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وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.