مبابي يصف باريس سان جيرمان بـ"الفريق المنقسم" ويكشف أكثر اللحظات التي ندم عليها

أكد الفرنسي، كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، أنه لا يعرف ما ينقص الفريق الفرنسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه “لا يشعر بالخوف من الفشل”.

وقال مبابي، في حوار مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “لقد فعلنا ما في وسعنا كلاعبين للفوز بدوري الأبطال، عليك التحدث إلى الأشخاص الذين يشكلون الفريق والذين ينظمون الفريق والذين يبنون هذا النادي”، مضيفا: “أعتقد أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعد كثيراً لأنه فريق منقسم”.

وعن الموسم الأخير له في فرنسا، أوضح: “الأمر بسيط للغاية أنا منافس عندما ألعب ألعب للفوز بغض النظر عمن ألعب معه، لن أكون راضيا بغير الفوز ببطولة لم أفز بها من قبل مثل دوري الأبطال، سأذهب بإجازة للراحة وسأعود جائعاً كما يعرفني الجميع”.

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وبشأن أكثر اللحظات ندما في كرة القدم، أكد مبابي أن “الشيء الوحيد الذي يندم عليه هو خسارة مونديال 2022″، قائلا: “من الصعب الإجابة بأي شيء آخر عندما تكون بهذا القرب وتخسر بركلات الترجيح، ولكن هذا هو معنى التاريخ عندما تخسر هذا لأنه كان علينا الخسارة، أعتقد أننا سنفوز بأخرى إنه مجرد جزء مؤجل”.

يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلاً الرحيل عن النادي مجاناً بنهاية الموسم المقبل.

وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.

ماكرون يتعهد بمحاولة الضغط على مبابي للبقاء

وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن “مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف”.