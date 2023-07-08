استقالة جماعية لـ 278 مدير مدرسة في ولاية نابل التونسية

تقدم 278 مدير مدرسة في ولاية نابل التونسية باستقالة جماعية، اليوم السبت، وذلك بعدما تقرر الدخول في اعتصام مفتوح بدءا من يوم الاثنين المقبل.

ونقلت قناة “نسمة” التونسية، عن سهول الصويعي، عضو الفرع الجهوي للتعليم الأساسي في نابل، أن اجتماعا عُقِد صباح اليوم في مقر الاتحاد الجهوي للشغل في نابل، لقطاع التعليم الأساسي، قرر الدخول في اعتصام مفتوح، بدءًا من يوم الاثنين المقبل، في المندوبيات الجهوية.

ويأتي الاعتصام احتجاجا على تعاطي وزارة التربية مع أزمة التعليم الأساسي، كما قدم 278 مدير مدرسة استقالاتهم، تعبيرا عن احتجاجهم.

اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى إضراب عن العمل في حقل البرمة النفطي

وأضافت الصويعي في تصريح إذاعي، أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ستعقد هيئة إدارية قطاعية، في 14 يوليو/ تموز، لدراسة الأوضاع واتخاذ القرار اللازم.