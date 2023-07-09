وزيرا الداخلية الإيراني والعراقي يبحثان ضبط الحدود الدولية بينهما

التقى وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، نظيره الإيراني أحمد وحيدي، وبحثا ضبط الحدود الدولية بينهما.

وأفادت قناة “السومرية نيوز”، مساء اليوم السبت، بأن الشمري استقبل نظيره الإيراني وحيدي، في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط العراقية، من أجل عقد اجتماع أمني بين البلدين.

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ونقلت القناة، عن بيان لوزارة الداخلية العراقية، أن عبد الأمير الشمري، استقبل أحمد وحيدي، وناقشا ملفات وقضايا التنسيق الأمني المشترك، بالإضافة إلى ضرورة العمل على ضبط الحدود الدولية والتهيئة لاستقبال الزوار الإيرانيين خلال زيارة الأربعين لهذا العام.

ولفت بيان وزارة الداخلية العراقية إلى أنه كان من بين الحضور في الاجتماع الثنائي، محافظي مدينتي البصرة وواسط، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، فضلا عن عدد من كبار المسؤولين الآخرين من الجانبين.

وفي السياق نفسه، وقّع وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، اليوم السبت، مذكرة تفاهم للتعاون الصحي مع نظيره الإيراني بهرام عين اللهي.

وقالت وكالة الأنباء العراقية “واع”، إن المذكرة تضمنت العديد من الملفات المهمة بينها تطوير الصناعات الدوائية المحلية وتبادل التجارب الصحية والأطباء، بالإضافة إلى العمل المشترك في المجالات الدولية.

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد التقى، يوم الخميس الماضي، بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وبحثا التنسيق الاستراتيجي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

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وأفادت وزارة الخارجية العراقية على موقعها الرسمي، صباح أمس الجمعة، بأن فؤاد حسين التقى مع عبد اللهيان على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول حركة “عدم الانحياز”، الذي عُقد في أذربيجان من 5-6 يوليو/ تموز الجاري.

وأكدت أن الطرفين بحثا سبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي والتنسيق الاستراتيجي بينهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في وقت أشار فؤاد حسين إلى وجوب استقرار العلاقات في منطقة الشرق الأوسط لكونه يصب في مصلحة البلدين والمنطقة ككل.

من جانبه، أكد عبد اللهيان أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها، معربا عن شكره للعراق لدورها في تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية.