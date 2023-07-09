مفوض التجارة في الاتحاد الأفريقي: يجب على القارة أن تستيقظ لتحقيق التكامل الاقتصادي

قال ألبرت موشانجا، مفوض التجارة والصناعة في الاتحاد الأفريقي، إنه يجب على قارة أفريقيا أن تستيقظ لتحقيق التكامل الاقتصادي.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم التكامل الأفريقي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، اليوم السبت، التي أشارت إلى تأكيده على أن التنمية المستدامة تحتاج إلى تحقيق الأمن والسلام الدائمين في جميع أنحاء القارة.

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وأوضح موشانجا أن تحقيق الأمن والسلام من أهم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك مناطق غير مستقرة بسبب الصراعات، التي تقوّض جهود التكامل الاقتصادي.

وشدد المفوض التجاري على أن أفريقيا تحتاج إلى توفير حرية التنقل بين أرجائها، حتى يمكن تشكيل مجموعة اقتصادية إقليمية متكاملة تستطيع إيصال صوتها عالميا.

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وتابع: “تم إنجاز عمل جيد في هذا المجال لكننا نحتاج إلى مزيد من العمل لاستكمال طريق التنمية والتكامل الاقتصادي”.

يذكر أن رؤساء الدول والحكومات الأفريقية قرروا الاحتفال بيوم التكامل الأفريقي لدعم تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي.