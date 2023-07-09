أمريكا.. 6 قتلى في حادث تحطم طائرة جنوب كاليفورنيا

لقي ستة أشخاص حتفهم بعد تحطم طائرة فوق حقل جنوب كاليفورنيا، صباح يوم السبت، قبل أن تشتعل فيها النيران.

تحطمت الطائرة قرب مطار في مدينة موريتا في ولاية كاليفورنيا في جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد، الواقعة بين لوس أنجلوس وسان دييغو، واشتعلت النيران في الطائرة مع ما يقرب من فدان من الأراضي الزراعية.

كانت الرحلة قد غادرت في الأصل من مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس قبل أن تتحطم، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”. كانت الطائرة المنكوبة من طراز “Cessna C550″، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.

وحددت أطقم الطوارئ مقتل الركاب الستة الذين كانوا على متن الطائرة.

مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا

وقالت إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد، إن الحادث تسبب في حريق صغير استطاع الطاقم إخماده في ساعة واحدة.

ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا على الفور، أو أسباب تحطم الطائرة.

إلا أن ضبابا كثيفا غطى المنطقة، صباح اليوم السبت، ما قد يكون تسبب في فقدان الطائرة للمدرج وتحطمها على بعد مئات الأمتار منه.