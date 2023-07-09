مقتل شخص وإصابة آخرين إثر هجوم نفذه شخص مسلح بسكين غربي ألمانيا

قُتل شخص وأصيب آخرون إثر هجوم طعن نفذه شخص مسلح بسكين في مدينة باد هونينغن غربي ألمانيا.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلًا عن الشرطة، أن “شخصًا هاجم عددًا من المارة بسكين في باد هونينغن، حيث قُتل شخص، وليس واضحًا حتى الآن عدد المصابين”.

وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، قتل شخصان وأصيب 5 آخرون في حادث طعن وقع في أحد القطارات المتجهة إلى مدينة هامبورغ الألمانية.

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وفي 26 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وقع هجوم مشابه قرب محطة قطارات فرانكفورت غربي ألمانيا، حيث أقدم شخص على طعن 4 أشخاص، فيما تمكنت الشرطة الألمانية من القبض على المنفذ فور وقوع الهجوم.