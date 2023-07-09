القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 58 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 58 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 328 قذيفة من عيارات مختلفة.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على “تلغرام”، أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 58 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. في اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 38 قذيفة من عيار 155 ملم، باتجاه غورلوفكا 13 قذيفة من عياري 155 و152 ملم ، وباتجاه ياسينوفاتايا 7 قذائف من عيار 155 و152 ملم”.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 328 مقذوفا من عيارات مختلفة.

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وأضاف البيان أن مناطق سبع مدن للجمهورية تعرضت للقصف هي: دونيتسك، غورلوفكا، ياسينوفاتا، سفيتلودارسك، غولموفسكي، بانتيليمونوفكا وستاروميخالوفكا.