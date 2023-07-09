منتخب المغرب يحقق أمم أفريقيا تحت 23 سنة للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على مصر.. فيديو

توج المنتخب المغربي تحت 23 سنة بلقب كأس أمم أفريقيا، عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد.

أقيمت المباراة، مساء اليوم السبت، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، لحساب نهائي البطولة.

سجل هدفي المنتخب المغربي يانيس بكراوي (ق 37)، وأسامة ترغلين (ق 104)، فيما وقع هدف المنتخب المصري محمود صابر (ق 10).

⚽ يانيس بكراوي يسجل هدف التعادل ويعيد المباراة لنقطة البداية#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة#TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/QBoiIjXsDe — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 8, 2023

وفاز المنتخب المغربي بأول لقب له في هذه المنافسة، حيث توج به المنتخب المصري في النسخة السابقة.

⚽ لعبة ذكية ومباغتة من الزلزولي ينهيها أسامة ترغلين بنجاح#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة #TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/TN5fB0vd7T — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 8, 2023