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منتخب المغرب يحقق أمم أفريقيا تحت 23 سنة للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على مصر.. فيديو

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
توج المنتخب المغربي تحت 23 سنة بلقب كأس أمم أفريقيا، عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد.

أقيمت المباراة، مساء اليوم السبت، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، لحساب نهائي البطولة.
سجل هدفي المنتخب المغربي يانيس بكراوي (ق 37)، وأسامة ترغلين (ق 104)، فيما وقع هدف المنتخب المصري محمود صابر (ق 10).
وفاز المنتخب المغربي بأول لقب له في هذه المنافسة، حيث توج به المنتخب المصري في النسخة السابقة.
وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024، فيما يشارك صاحب المركز الرابع في مباراة الملحق الإفريقي الآسيوي.

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موقع سبوتنيك الروسي

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