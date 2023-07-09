مسؤول: انضمام أوكرانيا للناتو أمر مستحيل

برلين – سبوتنيك. وقالت فاناغا قبيل قمة الناتو في فيلنيوس، في مقابلة مع صحيفة “أر إن دي” الألمانية نشرت أمس السبت، إن “هذه القمة ستكون تاريخية، وينبغي أن تبعث برسالة واضحة حول كيفية حماية الجانب الشرقي للناتو بشكل أفضل، كما أن هناك خطة لكيفية قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي”.