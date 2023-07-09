مسؤول: انضمام أوكرانيا للناتو أمر مستحيل

أكدت سفيرة لاتفيا لدى ألمانيا، ألدا فاناغا، أن أوكرانيا لا يمكنها أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي في سياق الصراع المستمر.
برلين – سبوتنيك. وقالت فاناغا قبيل قمة الناتو في فيلنيوس، في مقابلة مع صحيفة “أر إن دي” الألمانية نشرت أمس السبت، إن “هذه القمة ستكون تاريخية، وينبغي أن تبعث برسالة واضحة حول كيفية حماية الجانب الشرقي للناتو بشكل أفضل، كما أن هناك خطة لكيفية قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي”.
وتابعت السفيرة، قائلة، “الآن في ظروف الحرب، من المستحيل القبول، لكننا نناقش أيضا بشكل مكثف الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا قبل الانضمام”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 58 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أمس, 22:37 GMT
وستعقد قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك