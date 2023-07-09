القوات الجوية الروسية تضرب 3 نقاط انتشار للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان

أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات “المركز” بالجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، بأن الطيران الروسي قصف ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودعا للذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.

موسكو – سبوتنيك. وقال سافتشوك في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “إن طيران المجموعة نفذت ضربات صاروخية وقنابل على ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية في مناطق، تشيرفونايا ديبروفا، غابات سيريبريانسكوي، نيفسكوي وتيرني”.

ووفقا له، قصفت مدفعية المجموعة على محور كراسني ليمان وحدات الألوية الميكانيكية الـ21 و42 للقوات الأوكرانية وكبدت العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات.

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