ضربة جوية في السودان تؤدي إلى مقتل 22 شخصا وغوتيريش يدين الحادثة

صدر بيان من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، يدين فيه ضربة جوية قال إنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في أم درمان، السودان.

ووفقًا للبيان، أعرب غوتيريش عن قلقه بسبب التقارير عن انتشار العنف وسقوط ضحايا في إقليم دارفور في السودان. في وقت سابق من نفس اليوم، أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم أن 22 شخصًا لقوا حتفهم جراء ضربة جوية نفذها الجيش السوداني على “دار السلام” في غرب “سوق ليبيا”، بمدينة أم درمان في وقت مبكر من الصباح. الجيش السوداني يعلن مقتل 20 عنصرا من قوات الدعم السريع بعملية نوعية في أم درمان فيما بعد، أفادت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها على فيسبوك أن “قوات العمل الخاص نفذت عملية نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين وتدمير آليات قتالية”. ولم يتم تحديد عدد القتلى والجرحى في هذه العملية وفقًا لبيان القوات المسلحة.

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