قال رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات “المركز” بالجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، إن الوحدات الأمامية الروسية تصدت لمحاولة أوكرانية دورية للهجوم في اتجاه سفاتوفو ودمرت دبابة وعربة مصفحة وشاحنتين بيك آب للعدو.

موسكو – سبوتنيك. وأضاف سافتشوك في حديث لوكالة “سبوتنيك”، “على محور سفاتوفا تصدت وحدات مجموعة “المركز” لمحاولة دورية للواء الآلي الـ66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم”. العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الجوية الروسية تضرب 3 نقاط انتشار للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان وأضاف، “نتيجة للمعركة تم تدمير دبابة وعربة مصفحة وشاحنتين بيك آب للعدو”.

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