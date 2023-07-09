اخبار العالم

حجمه 500 ألف متر مكعب.. انهيار أرضي مرعب وسط الصين يؤدي لفقدان عدة أشخاص

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت وزارة الطوارئ الصينية، اليوم الأحد، إنقاذ خمسة أشخاص بينما لا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين.

بكين – سبوتنيك. وضرب انهيار أرضي موقعا لبناء طريق سريع في مقاطعة هوبي بوسط البلاد يوم أمس السبت .
وأوضحت الوزارة أن الانهيار الأرضي الذي يزيد حجمه عن 500 ألف متر مكعب، وقع أمس السبت حوالى الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو) في مدينة ييتشانغ بمقاطعة “هوبي” في موقع لبناء طريق سريع في قرية يويهشان، بمحافظة ووفنغ ذاتية الحكم لقومية توجيا.
ووفقا لأحدث بيانات الوزارة تم إنقاذ ما مجموعه خمسة أشخاص وإجلاء 17 شخصًا.
إعلام: بايدن يحذر الرئيس الصيني بعد اجتماعه مع بوتين
أمس, 10:34 GMT
ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك