حجمه 500 ألف متر مكعب.. انهيار أرضي مرعب وسط الصين يؤدي لفقدان عدة أشخاص

وأوضحت الوزارة أن الانهيار الأرضي الذي يزيد حجمه عن 500 ألف متر مكعب، وقع أمس السبت حوالى الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو) في مدينة ييتشانغ بمقاطعة “هوبي” في موقع لبناء طريق سريع في قرية يويهشان، بمحافظة ووفنغ ذاتية الحكم لقومية توجيا.