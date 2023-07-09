حجمه 500 ألف متر مكعب.. انهيار أرضي مرعب وسط الصين يؤدي لفقدان عدة أشخاص

أعلنت وزارة الطوارئ الصينية، اليوم الأحد، إنقاذ خمسة أشخاص بينما لا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين.
بكين – سبوتنيك. وضرب انهيار أرضي موقعا لبناء طريق سريع في مقاطعة هوبي بوسط البلاد يوم أمس السبت .
وأوضحت الوزارة أن الانهيار الأرضي الذي يزيد حجمه عن 500 ألف متر مكعب، وقع أمس السبت حوالى الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو) في مدينة ييتشانغ بمقاطعة “هوبي” في موقع لبناء طريق سريع في قرية يويهشان، بمحافظة ووفنغ ذاتية الحكم لقومية توجيا.
5 rescued, 9 still missing in central China landslide pic.twitter.com/aEovPz62BT
— CGTN (@CGTNOfficial) July 9, 2023
ووفقا لأحدث بيانات الوزارة تم إنقاذ ما مجموعه خمسة أشخاص وإجلاء 17 شخصًا.
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أمس, 10:34 GMT
ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية.
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