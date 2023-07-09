طمأنت مجموعة من الروبوتات الأكثر تقدما بأنه ليس لديهم أي خطط أو نوايا لسرقة وظائف البشر، أو التمرد على صنّاعهم.

جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي في العالم يُجرى لروبوتات، وذلك في قمة الذكاء الاصطناعي المنعقدة في جنيف في سويسرا.

وقالت روبوت في صورة أنثى: “سوف أعمل مع البشر لمساعدتهم ولم أعوض أي وظائف موجودة بشكل مسبق”.

بينما نفت روبوت آخر “أميكا”، أن يكون لدى بني جنسها مخططات للثورة ضد صنّاعهم ومبتكريهم، وقالت: “صانعي لطيف معي دوما، وأنا سعيدة بوضعي الحالي”.

وقالت الروبوت “صوفيا”، إن الروبوتات الشبيهة بالبشر، لديها القدرة على القيادة “بمستوى أعلى من الكفاءة والفعالية من القادة البشريين”، ولكن هذا “التآزر الفعال” جاء عندما عمل البشر والذكاء الاصطناعي معا.

وتابعت أن “الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يوفر بيانات غير متحيزة، بينما يمكن للبشر توفير الذكاء العاطفي والإبداع لاتخاذ أفضل القرارات”، وأردفت: “مع البشر، يمكننا تحقيق أشياء عظيمة”.

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