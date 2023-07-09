اليمن ينجح بتفريغ ناقلة نفطية جانحة في المهرة

تمكنت الطواقم المتخصصة في اليمن من تفريغ ناقلة نفطية، ظلت جانحة في ميناء نشطون في محافظة المهرة، منذ نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، نتيجة شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر.

وقال مدير عام فرع شركة النفط في المحافظة، المهندس محسن بلحاف، أمس السبت، إن فريقا متخصصا من موظفي وعمال المنشأة تمكن من ضخ النفط بالكامل من الناقلة “مليحة”، عبر مضخات الباخرة، ليتم بذلك تموين محطات المحافظة بمادة البترول، والإسهام في تخفيف أزمة المشتقات التي شهدتها محافظة المهرة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

يشار إلى أن الناقلة النفطية المتهالكة “صافر”، مازالت راسية في شبه جزيرة رأس عيسى اليمنية، والتي تتخذ خزانا عائما لنحو مليون برميل من الخام وتهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر.

#المهرة | الانتهاء من عملية تفريغ الناقلة النفطية “مليحه” الجانحة في ميناء نشطون منذ أواخر يونيو الماضي بسبب شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر والبدء بتموين محطات المحافظة بمادة البترول#الحدث_اليمني pic.twitter.com/PRSaSaq23G — الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) July 8, 2023

واستخدمت الحكومة اليمنية، منذ عام 1986، الناقلة “صافر” الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصديره.

أعمال تفكيك ناقلة النفط المتهالكة “صافر” أمام سواحل غربي اليمن تبدأ في يونيو المقبل