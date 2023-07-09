بايدن يستجم ويأخذ حمام شمس برفقة زوجته على أحد الشواطئ… فيديو

نشرت وسائل إعلام أمريكية لقطات تظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يقضي وقتا من إجازته على أحد الشواطئ الأمريكية.

وأمضى بايدن نهار يوم السبت، في أحد شواطئ ولاية ديلاوير، ورصدته الكاميرات وهو يستجم ويأخذ حمام شمس برفقة زوجته مع أفراد آخرين من أسرته.

وفي الفيديو يظهر الرئيس الأمريكي (80 عاما)، يرتدي سروال سباحة أزرق مزينا بالسلاحف البحرية وقميص بولو أبيض وهو يغرق قدميه في الرمال بجانب السيدة الأولى جيل بايدن.

وأثارت هذه الإجازة، التي استمرت نحو أسبوعين، جدلا كبيرا بين الأمريكيين، الذين يرون أن عليه التوقف عن مغادرة واشنطن وحل الأزمات التي تسبب بها.

🌞 #Biden, after sending cluster munitions to #Ukraine and on the eve of the #NATO summit, managed to enjoy the summer sun on the beach near his home in #RehobothBeach, #Delaware. pic.twitter.com/UALEZ5UpQU — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2023

ومن جانبه، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن يقوم بمهام عمله من أي مكان وفي أي وقت.