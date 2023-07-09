حكاية الرجل الذي اقتحم معرض سيارات بالإمارات بحقيبة أموال ضخمة… فيديو أثار غضبا

انتشر فيديو على مواقع التواصل في الإمارات، يظهر رجلا وهو يدخل معرضا لبيع السيارات الفارهة ويتحدث بنبرة استعلائية خلال طلبه شراء أغلى سيارة، مثيراً بذلك ردودا غاضبة.

في الفيديو المتداول، يظهر فيه الرجل وهو يدخل المعرض، ويتبعه رجلان يحملان ما بدا أنها كميات هائلة من الأموال.

ويتحدث الرجل باستعلاء مع موظفة الاستقبال في المعرض ويسألها عن مديرها، قبل أن يرمي لها رزمة من الأموال.

ويطلب الرجل من مالك المعرض أن يقدم له أغلى سيارة موجودة لديه، وأجابه المالك بأن لديه سيارة بقيمة مليوني درهم، لكن الرجل رد بطريقة استعلائية بأنه يريد ما هو أغلى ثمناً.

ثم يوزع المال على موظف آخر في المعرض، إضافة إلى منحه رزمة لمالك المعرض نفسه.

في نهاية الفيديو، يطلب الرجل أن يشتري أكثر من سيارة في وقت واحد من نوع “مرسيدس”، و”رولز رويس”، و”أودي”.

النيابة العامة في الإمارات تأمر بحبس مقيم، بعد ظهوره بمقطع داخل معرض للسيارات الفارهة.

pic.twitter.com/DWvNQxNLyd — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 9, 2023

وأصدرت النيابة العامة الاتحادية في الإمارات، اليوم الأحد، قراراً بحبس الرجل، الذي قالت إنه “مقيم يحمل جنسية آسيوية”، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ووجهت النيابة له عدة اتهامات، منها نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي ويسيء إلى المجتمع الإماراتي.

وقالت النيابة إن تصرف الرجل “يفصح عن السفه وعدم تقدير قيمة المال، على نحو من شأنه الترويج لصورة ذهنية خاطئة ومسيئة عن مواطني الدولة والسخرية منهم”.