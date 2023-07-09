نتنياهو يتوعد كل من يقوم "بعملية إرهابية" أو يقتل إسرائيليا بالسجن أو القتل

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي العمليات “الإرهابية”، لافتًا إلى أن حكومته تمسك بزمام المبادرة وتستخدم عنصر المفاجأة لتحديد موعد العمليات المقبلة.

القدس – سبوتنيك. وقال نتنياهو، خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: “دعوني أوضح سياستنا مجددًا، والتي مفادها أن كل من يقتل إسرائيليين وكل من يرتكب عمليات إرهابية سيصل إما إلى السجن أو القبر”.

وأضاف أن “هذه هي سياسة الحكومة ونحن نطبقها بثلاث طرق: أولاً، نحاسب مرتكبي العمليات الإرهابية أنفسهم بغير استثناء. وثانيًا، نضرب الجهات التي ترسل الإرهاب والبنى التحتية الإرهابية”.

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وتابع: “وثالثا، نمسك بزمام المبادرة ونستخدم عنصر المفاجأة حيث نحدد توقيت عملياتنا على غرار ما فعلناه خلال عملية [السهم الواقي] ضد الجهاد الإسلامي في غزة، وعلى غرار ما فعلناه خلال عملية [بيت وحديقة] ضد المخربين في جنين”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء الماضي، انتهاء عملية عسكرية استمرت يومين في جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي استهدف الفصائل الفلسطينية المسلحة بالمخيم.