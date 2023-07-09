العراق يعلن وصول أتمتة عمل خطوطه الجوية إلى مراحل متقدمة

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، أن التقنية الحديثة وصلت إلى مراحل متقدمة في أتمتة عمل الخطوط الجوية العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، عن الوزارة قولها بأن محركي طائرات تم صيانتهما من قبل شركات عالمية على وشك الوصول.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، بأن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، التي تعد جزءًا من وزارة النقل، تعمل حاليًا على خطة مسبقة بإشراف وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، وذلك بهدف تحسين الواقع الإداري للشركة.

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وأضاف البيان أن الشركة تسعى لتفعيل نظام ERP، الذي يعمل على أتمتة الأقسام الإدارية للشركة، وأن اللجنة المشكلة لهذا الغرض قد انتهت من دراسة عروض الشركات وأعدت تقريرًا بذلك.

وفقًا للبيان، تم إرسال تقرير من وزارة النقل إلى وزارة الاتصالات، المسؤولة عن إشراف الشركات المهتمة بتنفيذ مشروع الأتمتة.

وأكد البيان أن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مستمرة في تدريب الكوادر الفنية والهندسية على مختلف طرازات الطائرات، التابعة للأسطول الجوي العراقي. كما أشار إلى أن الشركة لديها عقود مع الشركات الأم لصيانة الطائرات التي توقفت عن العمل، وأن وزير النقل يعمل بجد لضمان تشغيل كل الطائرات الخاصة بالخدمات الجوية المدنية وتحسين عملها.

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وفي وقت سابق، أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي خطتها لتحويل مطار بغداد الدولي لمحطة ترانزيت، مشيرة إلى وجود نية لزيادة المراقبين الجويين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، عن المتحدث باسم سلطة الطيران، جهاد كاظم الديوان، إن “سلطة الطيران المدني شرعت، منذ عام تقريبا، بخدمة الترانزيت في مطار بغداد الدولي بصالتي نينوى وبابل للنواقل الوطنية العراقية”.