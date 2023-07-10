رئيس جنوب أفريقيا: قمة "بريكس" المقبلة ستكون وجها لوجه

وأشار رامافوزا إلى أن دول بريكس لم تعقد اجتماعات قمة وجهًا لوجه منذ ما يقرب ثلاث سنوات.

مجموعة “بريكس” هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من “بريك” إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.