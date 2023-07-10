وزيرة الخزانة الأمريكية لا تستبعد احتمال حدوث ركود اقتصادي في البلاد

صرّحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الأحد، أن احتمال حدوث ركود في أمريكا لا يمكن استبعاده تمامًا، حيث لا تزال البلاد تعاني من ارتفاع التضخم.

وقالت يلين في مقابلة: “لا يمكن استبعاد هذا تمامًا، ومع ذلك نتوقع أن تتباطأ وتيرة التوظيف مع وجود سوق عمل قوي كما هو الحال الآن”.

وأشارت إلى أن التباطؤ في اقتصاد البلاد “مناسب وطبيعي”.

وتابعت: “لدينا اقتصاد سليم، وسوق عمل عظيم، ولكن تضخم مرتفع للغاية. هذا مصدر قلق لنا وللشعب الأمريكي، لكن مع مرور الوقت، آمل أن ينخفض”.

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