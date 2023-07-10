إسرائيل تهاجم بايدن بعد وصف حكومة نتنياهو بـ"الأكثر تطرفا"… عليه أن يدرك أننا لسنا جزءا من أمريكا

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إدراك أن إسرائيل ليست جزءًا من الولايات المتحدة.

وقال بن غفير، في تغريدة له عبر “تويتر”: “إذا كان بايدن يعتقد أن توزيع الأسلحة على الإسرائيليين تطرف فأنا أدعوه لزيارة القدس والخليل”، مضيفا: “أدعو بايدن لزيارة القدس والخليل ليرى أن التطرف الذي يتحدث عنه دافعه حب إسرائيل”.

הנשיא ביידן צריך להפנים שאנחנו לא עוד כוכב בדגל האמריקאי. במה בדיוק אני קיצוני? בזה שאני מחלק נשק לאזרחי ישראל שיוכלו להגן על עצמם? בזה שאני נותן גיבוי מלא לחיילים ולשוטרים שלנו? אני מזמין את ביידן לסיור בירושלים וחברון לראות שהקיצוניות שלנו היא קיצוניות באהבה עצומה למדינת ישראל. pic.twitter.com/3Owy1DdB4h — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) July 9, 2023

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد شن، في وقت سابق اليوم، هجوما غير مسبوق على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بايدن إن حكومة نتنياهو تضم أعضاء في المجلس الوزاري المصغر هم أكثر الأعضاء تطرفًا الذين رأيتهم في حياتي، وأعود بالزمن إلى غولدا مئير. (رابع رئيس وزراء للحكومة الإسرائيلية بين 17 مارس/ آذار 1969 حتى 1974).

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