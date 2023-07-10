بينهم 6 أطفال… مقتل 8 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة وسط الصومال

لقي 8 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة مرت عليها سيارتهم في إقليم هيران وسط الصومال.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر التلفزيون الصومالي الرسمي، عبر تويتر: “قُتل 8 أشخاص من بينهم 6 أطفال بعد أن مرت عربة كانوا يستقلونها بعبوة ناسفة زرعها إرهابيو الشباب على الطريق بين مديرية بولا بورتي وجيسيبو في إقليم هيران”، حسبما صرح نائب مفوض مديرية بولا بورتي عثمان جيدي.

وأعلن الجيش الوطني الصومالي، اليوم، أنه تمكن بالتعاون مع شركائه الدوليين في القضاء على 40 إرهابيًا من حركة الشباب المتشددة في عملية نفذت صباح اليوم في إقليم جوبا السفلى، جنوبي البلاد.

الصومال… مقتل 40 إرهابيا من حركة “الشباب” بينهم العديد من القادة البارزين

ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.