أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب الخريطة، دوت صفارات الإنذار في المقاطعة في الساعة 00.40 حسب توقيت موسكو.

يذكر أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه جهاز الخدمات الخاصة الأوكرانية.

زيلينسكي يعترف بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات