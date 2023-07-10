صفارات الإنذار تدوي في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا

أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا.
موسكو – سبوتنيك. وبحسب الخريطة، دوت صفارات الإنذار في المقاطعة في الساعة 00.40 حسب توقيت موسكو.
يذكر أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه جهاز الخدمات الخاصة الأوكرانية.
زيلينسكي يعترف بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات
أمس, 16:37 GMT
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
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