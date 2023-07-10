قديروف يعلن عن إعادة نشر قوات "أحمد" على محور أرتيوموفسك

غروزني – سبوتنيك. وكتب قديروف في قناته على “تلغرام”، أن “القوات الخاصة “أحمد” بقيادة أبتي علاء الدينوف، تم نقلها من قبل قيادة العملية الخاصة إلى محور أرتيوموفسك”.