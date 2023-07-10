قديروف يعلن عن إعادة نشر قوات "أحمد" على محور أرتيوموفسك

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، ليل الأحد/الاثنين، عن انتقال وحدة القوات الخاصة “أحمد” إلى محور أرتيوموفسك (باخموت).
غروزني – سبوتنيك. وكتب قديروف في قناته على “تلغرام”، أن “القوات الخاصة “أحمد” بقيادة أبتي علاء الدينوف، تم نقلها من قبل قيادة العملية الخاصة إلى محور أرتيوموفسك”.
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وأضاف: “هذا التعديل يعكس ثقة هيئة الأركان العامة والقدرة القتالية العالية للوحدة”.
كما نشر قديروف مقطع فيديو يتحدث فيه علاء الدينوف عن الوضع في قرية كليششيفكا.
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