أبحروا على متن 3 قوارب… فقدان 300 شخص غادروا من السنغال إلى إسبانيا

أفادت وسائل إعلام بأن 300 شخص على الأقل أبحروا على متن 3 قوارب من السنغال إلى جزر الكناري الإسبانية وباتوا في عداد المفقودين .
موسكو- سبوتنيك. وقالت متحدثة باسم “ووكنغ بوردرز” لإغاثة اللاجئين، إن “ما لا يقل عن 300 شخص أبحروا في 3 قوارب من السنغال إلى جزر الكناري الإسبانية وباتوا في عداد المفقودين”.
وذكرت المتحدثة أن قاربين، أحدهما يحمل نحو 65 شخصًا، والآخر يحمل من 50 إلى 60 شخصًا، مفقودان منذ 15 يومًا بعد مغادرتهما السنغال في محاولة للوصول إلى إسبانيا.
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وغادر قارب ثالث السنغال في 27 يونيو/حزيران الماضي، وكان على متنه نحو 200 شخص.
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