زيلينسكي: بايدن يمكن أن ينهي النزاع في أوكرانيا خلال 5 دقائق

قال فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يمكن أن ينهي النزاع في أوكرانيا في غضون خمس دقائق فقط.

واستدرك زيلينسكي، قائلا إن ذلك سيكون على حساب التنازل عن أراضينا، لكن كييف لن توافق على مثل هذه الخطوة، على حد قوله.

وقال زيلينسكي: “إذا كنا نتحدث عن إنهاء الحرب على حساب أوكرانيا، بمعنى آخر إجبارنا على التخلي عن أراضينا، فأعتقد أن بايدن يمكن أن يفعل ذلك في غضون خمس دقائق فقط. ومع ذلك، لن نوافق”، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وانتقد زيلينسكي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي وعد فيها مرارًا بإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا في غضون يوم واحد فقط إذا تمكن من إعادة انتخابه لمنصب الرئيس.

زيلينسكي يعترف بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات

ورد زيلينسكي على ترامب، قائلا إن الرغبة في إنهاء الأعمال العدائية “رائعة”، لكن يجب أن تستند إلى “تجربة حقيقية”.