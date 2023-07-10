الدفاع: القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية على 3 محاور

أعلن رئيس المكتب الصحفي لقوات مجموعة “الجنوب” الروسية، فاديم أستافييف، اليوم الاثنين، أن وحدات المجموعة في نطاق العملية العسكرية الخاصة نجحت في صد هجمات للقوات الأوكرانية على عدة محاور خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

موسكو- سبوتنيك. وقال أستافييف في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “خلال اليوم الماضي واصلت وحدات مجموعة قوات “الجنوب” تصديها لوحدات هجومية للقوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات على محاور ليسيتشانسك وسوليدار-أرتيموفسك وألكسندر كالينوفسك”.

وأضاف: “كما نفذ طيران المجموعة ضربات صاروخية وقنابل على تجمعات أفراد ومعدات معادية في مناطق بلدات بيلوغوروفكا، فيركنيكامينسكوي، تشاسوف يار وكونستانتينوفكا”.

بالإضافة لذلك، ووفقا لـ أستافييف، تم إصابة تجمعات أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي الـ110 للقوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا، كما ضربت أطقم منظومة الصواريخ “تورنادو – إس” مناطق تجمع أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي الـ91 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سوليدار – أرتيموفسك، ودمرت مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الـ 115 للقوات المسلحة الأوكرانية.

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كما أشار إلى أن أطقم قاذفات اللهب الثقيلة الروسية “سولتيبيوك” دمرت مراكز تجمعا ومعدات في مناطق بلدات ياغودنويه ومينكوفكا.