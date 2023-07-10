غينيا تناقش مع روسيا إمكانية تحديث معداتها العسكرية القديمة

صرح سفير غينيا لدى روسيا، نيانكوي أبا، اليوم الاثنين، بأن سلطات بلاده تبحث مع موسكو إمكانية تحديث معداتها العسكرية القديمة إبان الحقبة السوفييتية والروسية، بما في ذلك طائرات “ميغ”.
وقال نيانكوي آبا في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “معظم المعدات العسكرية في غينيا سوفييتية أو روسية الصنع، العديد منها فعليا عفا عليها الزمن. ندرس كيف يمكن لروسيا أن تساعدنا في إعادة تشغيلها”.
الصحة العالمية تعلن نهاية تفشي فيروس “ماربورغ” في غينيا الاستوائية
8 يونيو, 18:52 GMT
وأضاف آبا: “لدينا مقاتلات “ميغ” في غينيا وناقشنا مع روسيا استعادة أدائها والعمل على تحديثها”.
وتواصل روسيا تقديم المساعدة الشاملة لغينيا، بما في ذلك في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، وإعداد الموظفين الوطنيين.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك