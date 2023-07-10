غينيا تناقش مع روسيا إمكانية تحديث معداتها العسكرية القديمة

وقال نيانكوي آبا في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “معظم المعدات العسكرية في غينيا سوفييتية أو روسية الصنع، العديد منها فعليا عفا عليها الزمن. ندرس كيف يمكن لروسيا أن تساعدنا في إعادة تشغيلها”.