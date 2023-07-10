رئيسي يحث على توسيع علاقات إيران مع الفلبين وليبيا وبنغلاديش والهند

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تعزيز العلاقات مع الفلبين وليبيا وبنغلاديش والهند، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة.

جاء ذلك خلال تقديم سفراء جدد من الدول الأربع أوراق اعتمادهم إلى رئيسي في طهران، يوم أمس الأحد، وفق وكالة “إرنا” الرسمية.

وفي إشارة إلى الإمكانات المتبادلة القائمة بين إيران والدول الأربع، أكد الرئيس الإيراني على ضرورة بذل جهود جادة لتفعيل هذه الإمكانات لتعزيز مستوى العلاقات في جميع المجالات، لا سيما فيما يتعلق بالتبادلات الاقتصادية والتجارية.

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كما تمنى رئيسي للسفراء التوفيق في أداء مهامهم خلال فترة إقامتهم في إيران.

وأكد السفراء من جانبهم جديتهم في متابعة أهداف بعثاتهم وتوسيع العلاقات الثنائية بين دولهم وإيران.