سلطات دونيتسك: القوات الروسية تحسن مواقعها في كراسني ليمان

وأفاد بوشيلين: “هناك تحسينات كبيرة في مواقع الوحدات العسكرية الروسية على محور كراسني ليمان”.

وأضاف أيضا أنه تم تدمير عدد كبير نسبيا من القوة البشرية والمعدات للعدو.

وأفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات مجموعة “المركز” في الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، يوم أمس الأحد، بأن الطيران الروسي قصف ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودعا للذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.