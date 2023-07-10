سلطات دونيتسك: القوات الروسية تحسن مواقعها في كراسني ليمان

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن الوحدات الروسية قامت بتحسين موقعها على محور كراسني ليمان.
وأفاد بوشيلين: “هناك تحسينات كبيرة في مواقع الوحدات العسكرية الروسية على محور كراسني ليمان”.
وأضاف أيضا أنه تم تدمير عدد كبير نسبيا من القوة البشرية والمعدات للعدو.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر تجمعات القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك
7 يوليو, 02:32 GMT
وأفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات مجموعة “المركز” في الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، يوم أمس الأحد، بأن الطيران الروسي قصف ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودعا للذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.
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