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تدريبات المتخصصين لإزالة الألغام في مقاطعة موسكو

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
ويتدرب العسكريون باستخدام النظام الروبوتي التقني لإزالة الألغام “أوران – 6”، أو كما يسمونه أيضا – “الاختصاصي الآلي لإزالة الألغام”.
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© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

1/7
© Sputnik . Alexander Melnikov

/

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تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور

نظام إزالة الألغام الروبوتي “أوران -6” (روبوت صابر) للأفراد العسكريين في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

2/7
© Sputnik . Alexander Melnikov

/

الانتقال إلى بنك الصور

نظام إزالة الألغام الروبوتي “أوران -6” (روبوت صابر) للأفراد العسكريين في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

3/7
© Sputnik . Alexander Melnikov

/

الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور

نظام إزالة الألغام الروبوتي “أوران -6” (روبوت صابر) للأفراد العسكريين في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

4/7
© Sputnik . Alexander Melnikov

/

الانتقال إلى بنك الصور

نظام إزالة الألغام الروبوتي “أوران -6” (روبوت صابر) للأفراد العسكريين في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

5/7
© Sputnik . Alexander Melnikov

/

الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

6/7
© Sputnik . Alexander Melnikov

/

الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

7/7
© Sputnik . Alexander Melnikov

/

الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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