تدريبات المتخصصين لإزالة الألغام في مقاطعة موسكو

تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
/
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
نظام إزالة الألغام الروبوتي “أوران -6” (روبوت صابر) للأفراد العسكريين في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
/
نظام إزالة الألغام الروبوتي “أوران -6” (روبوت صابر) للأفراد العسكريين في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
/
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
نظام إزالة الألغام الروبوتي “أوران -6” (روبوت صابر) للأفراد العسكريين في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
/
نظام إزالة الألغام الروبوتي “أوران -6” (روبوت صابر) للأفراد العسكريين في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
/
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
/
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
/
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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