تدريبات المتخصصين لإزالة الألغام في مقاطعة موسكو

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تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.