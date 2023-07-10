الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا قرب رام الله بزعم إلقاء عبوة ناسفة صوب جنوده

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل فلسطيني قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعدما ألقى عبوة ناسفة تجاه جنوده.

وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية، إن الحادث وقع عند مستوطنة “نفيه تسوف” قرب قرية دير نظام في رام الله.

وأضافت أن فلسطينيا ألقى عبوة ناسفة تجاه قوة إسرائيلية هناك وأطلق عدة رصاصات تجاه الجنود، قبل أن يتم قتله، دون وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين.

وأوضحت القناة أنه بالقرب من موقع الهجوم يوجد حاجز للجيش الإسرائيلي، وقد رصد الجنود سيارة مشبوهة تتقدم نحوهم وقاموا بمحاصرتها، قبل أن يلقي قائدها القنبلة ويتم قتله.

“حماس” تتبنى المسؤولية عن عملية “كدوميم”

ويوم الخميس الماضي، قتل مسلح فلسطيني جنديا إسرائيليا عند مدخل مستوطنة “كدوميم” شمالي الضفة، وأصاب مستوطنا آخر، قبل أن يقتل برصاص الجيش الإسرائيلي، وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” مسؤوليتها عن العملية.

وتشهد الضفة الغربية توترا متصاعدا بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين.