الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم ربط الانضمام إليه بالعضوية في الناتو

قالت المفوضية الأوروبية إن تصديق تركيا على انضمام السويد إلى الناتو، وتقدم تركيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، غير مرتبطين.

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن انضمام السويد إلى الناتو سيصبح ممكنا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، في مؤتمر صحفي في بروكسل: “لدى الاتحاد الأوروبي عملية انضمام واضحة للغاية، وهناك مجموعة معينة من الخطوات التي يجب على الدولة المرشحة استكمالها، ولا يمكن ربط هذه العمليات (عضوية السويد في الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي)”.

بدورها، أوضحت ممثلة المفوضية الأوروبية، آنا بيسونيرو، أن المفوضية الأوروبية تراقب تقدم الدول المرشحة، وأنه “سيتم نشر المراجعة السنوية القادمة لمثل هذا التقدم، كما نتوقع، في أكتوبر”.

كانت تركيا في وضع مرشح الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وكانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، حدث هذا في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات. ومنذ عام 2016، تم بالفعل تعليق المفاوضات بشأن نظام بدون تأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

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سيعقد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اجتماعا في فيلنيوس، يوم الاثنين، بين أردوغان ورئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، لمحاولة إزالة العقبات التي تعترض طريق السويد إلى الناتو.

وسيعقد الاجتماع عشية قمة الناتو، يومي 11 و 12 يوليو/تموز الجاري، حيث أراد الطرفان الإعلان عن انضمام عضو جديد، لكن لم يتم التوصل بعد إلى توكيل رسمي نهائي.