إيران: أمريكا وأوروبا تستخدمان العقوبات ضدنا كـ"أداة غير مشروعة" ونحتفظ بحق الرد عليهما

أكدت إيران، اليوم الاثنين، أن أمريكا وحلفاءها الأوروبيين استخدموا مرارا عقوبات أحادية الجانب “كأداة غير قانونية” ضد طهران، وأنها تحتفظ بحق الرد عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي في طهران، إن “اللجوء إلى هذه العقوبات غير قانوني وانتهاك للحقوق القانونية للأمة الإيرانية وانتهاك لحقوق الإنسان”.

ويشير كنعاني في تصريحاته إلى العقوبات التي فرضتها أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون – فرنسا وبريطانيا وألمانيا – على إيران على مر السنين، خاصة بعد انسحاب أمريكا من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وشنت حملة “أقصى ضغط” ضد طهران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

إيران تنفي مجددا وجود أي اتفاق مؤقت بديل عن الاتفاق النووي

وقال: “نعتقد أن ثلاث دول أوروبية فشلت بقدر ما فشلت أمريكا في الوفاء بالتزامات خطة العمل المشتركة الشاملة ويجب محاسبتها”.

وأضاف أنه “على الرغم من انتهاكهم لبنود الاتفاق، فإنهم يواصلون توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران ويفرضون عقوبات غير قانونية على البلاد”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، مشددا على أن “إيران تحتفظ بالحق في إظهار رد متناسب ومتوازن وجاد”.

إيران تنتقد “نقض تعهدات” الاتفاق النووي من جانب أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي

وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.