روسيا تقدم خدمات الإنترنت الفضائي لـ 75 دولة خلال العقد المقبل

أعلنت وزارة الرقمنة الروسية، أن “بيورو 1440″، وهي إحدى شركات مجموعة “إي كا إس” الروسية، سوف تقدم خدمة الإنترنت الفضائي السريع لـ75 دولة حول العالم.
وقالت الوزارة إنه بحلول العام 2035، سترسل الشركة الروسية إلى مدار الأرض المنخفض نحو 900 قمر صناعي، وستقدم بواسطة هذه الأقمار، في المستقبل القريب، خدمة الإنترنت السريع لـ75 دولة حول العالم.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الوزارة أن الشركة الروسية تخطط لإطلاق بين 10 – 12 صاروخا كل عام، ويمكن لكل صاروخ أن يحمل 15 قمرا.
ومن المخطط أن يبلغ مجموع الأقمار 900 بحلول عام 2035، وستقدم هذه الأقمار الإنترنت الفضائي السريع لسكان روسيا كلها بالإضافة إلى 75 دولة أخرى.
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3 يوليو, 09:05 GMT
اتصال عالي السرعة وزمن قصير
الهدف الرئيسي لكوكبة الأقمار الصناعية الروسية التي ستنشر على المدار الأرضي المنخفض هو توفير خدمات الوصول إلى الإنترنت ذو النطاق العريض بسرعة غير مسبوقة وبأقل تأخير ممكن، بحسب “برافدا” الروسية.
وتعمل هذه الأقمار الصناعية في مدار الأرض المنخفض، وستكون قادرة على نقل البيانات بسرعة وتوفير أوقات استجابة سريعة، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة والمزايا الكامنة في هذا المدار.
وأفادت الخدمة الصحفية للشركة الروسية، بأنه تم إطلاق 3 أقمار صناعية تابعة لها بنجاح من بعثة “راسفيت-1” (الفجر-1)، محمولة على صاروخ “سويوز-2.1بي”، الذي تم إطلاقه من محطة “فوستوتشني” الفضائية، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وعلى متنه مجموعة من الأقمار الصناعية المختلفة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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