وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره السعودي استمرار التعاون في "أوبك+"

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: “خلال المحادثة، تمت مناقشة القضايا ذات الأولوية للتطوير التدريجي للعلاقات الروسية السعودية الودية تقليديا، مع التركيز على مهام التنفيذ العملي للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا على أعلى مستوى، بما في ذلك تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة، فضلا عن توسيع العلاقات الثقافية والإنسانية، وتم إيلاء اهتمام خاص لاستمرار التفاعل البناء في أوبك+”.