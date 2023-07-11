إعلام: ميلينكوفيتش ينتقل إلى الهلال السعودي بـ 44 مليون دولار

أشارت تقارير إعلامية إلى أن اللاعب الصربي سيرغي ميلينكوفيتش يستعد للانتقال إلى نادي الهلال السعودي في صفقة تقدر قيمتها بـ 44 مليون دولار.

ويضاف إلى ذلك حصول اللاعب على راتب سنوي 22 مليون دولار، حسبما ذكرت قناة “أبوظبي الرياضية”، اليوم الاثنين، على “تويتر”.

سيرجي ميلينكوفيتش_سافيتش جاهز للتوقيع مع الهلال السعودي براتب يصل إلى 20 مليون يورو في السنة بخلاف 40 مليون يورو لناديه لاتسيو.. صحيفة ريبابليكا الإيطالية pic.twitter.com/CRdW315dnq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 10, 2023

وأكد ذلك تصريحات كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو الإيطالي، التي قال فيها إن ميلينكوفيتش طلب الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، بحسب موقع “في الجول” الرياضي.

وشارك النجم الصربي سيرغي ميلينكوفيتش، لاعب وسط نادي لاتسيو الإيطالي، في 47 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا بينما شارك في صناعة 8 أهداف أخرى.