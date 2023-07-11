ستولتنبرغ: أردوغان يتعهد بإحالة طلب السويد بالانضمام لـ"الناتو" إلى البرلمان التركي

صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.

وقال ستولتنبرغ بعد لقاء مع الرئيس التركي، ورئيس وزراء السويد في فيلنيوس: “يسعدني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. هذا يوم تاريخي”.

وذكر أن الاجتماع نجح في “التوصل إلى تفاهم مشترك حول كيفية تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ورفع حظر الأسلحة”.

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في الوقت نفسه، لم يحدد ستولتنبرغ تواريخ معينة للتصديق على طلب السويد وانضمامها النهائي.

وأوضح أن “المواعيد سيعلنها الجانب التركي”.