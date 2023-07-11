بنك الاستثمار الأوروبي يتيح لمصر تمويلات بأكثر من 4 مليارات دولار

أتاح بنك الاستثمار الأوروبي تمويلات لمصر تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو (نحو 4.4 مليار دولار).

جاء ذلك خلال مؤتمر البنك، الذي ينظمه بالاشتراك مع الاتحاد من أجل المتوسط والرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت “بوابة الأهرام” المصرية، اليوم الاثنين.

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ولفتت الصحيفة إلى أن وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، ألقت الكلمة الختامية لنسخة العام الحالي، الذي انعقد تحت “الترابط في منطقة المتوسط: معا من أجل مستقبل أفضل”.

وقالت المشاط إن مصر شهدت نموا كبيرا في قطاع البنية التحتية خلال السنوات الماضية بدعم من الإرادة السياسية القوية التي تعزز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص.

كما أشارت إلى توسع مصر في إنشاء مدن الجيل الرابع والمباني الخضراء، التي تسهم في زيادة كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة.

ولفتت إلى أن مصر قامت بتدشين العاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى تطويرها للمطارات والموانئ وشبكات النقل، إضافة إلى تطوير 14 مدينة ذكية.

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ونوهت المشاط إلى مبادرة التحول الرقمي التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.