سفارة موسكو في واشنطن: العلاقات بين روسيا والغرب تتجه نحو السيناريو الأكثر سلبية

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن عشية قمة الناتو، الوضع في العلاقات بين روسيا والغرب يتجه نحو السيناريو الأكثر سلبية، وهو المواجهة بين روسيا والناتو.

واشنطن – سبوتنيك. وقال السفير للصحفيين: “عشية قمة الناتو، الجو في الفضاء المعلوماتي الأمريكي أصبح ساخنًا للغاية. يتم تحضير كل شيء لإخضاع الرأي العام هنا لقبول أي قرارات معادية لروسيا التي سيتم اتخاذها في الأيام القريبة في فيلنيوس”.

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وتابع: “الوضع يواصل التدهور نحو النتيجة الأكثر سلبية وهي المواجهة بين روسيا ودول أعضاء الحلف”.

وتنعقد قمة الناتو، يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، حيث سيحضرها جميع قادة دول الحلف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.