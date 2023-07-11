مسؤول روسي: الولايات المتحدة والناتو يخسران في أوكرانيا

أعلن رئيس الوفد الروسي في المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يخسران في أوكرانيا.
فيينا – سبوتنيك. وقال غافريلوف لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء: “الولايات المتحدة والناتو يدركان أن الوقت يلعب ضدهما. وهما يخسران في أوكرانيا”.
وأشار المتحدث إلى أن “القوات المسلحة الأوكرانية، خلال شهر من الهجوم المضاد، لم تنجح على أي محور ولم تتمكن حتى من خرق خط الدفاع الأول للقوات المسلحة الروسية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك