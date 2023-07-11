قديروف يكشف عن أسر قوات "أحمد" مجموعة من الجنود الأوكرانيين على محور أرتيوموفسك… فيديو

كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الثلاثاء، عن أسر وحدة القوات الخاصة (أحمد) على محور أرتيوموفسك (باخموت)، عدد من الجنود الأوكرانيين.

وقال قديروف إنه في سياق العمليات في منطقة بلدة كليششيفكاعلى محور أرتيوموفسك (باخموت)، تم أسر خمسة جنود من القوات الأوكرانية، على يد قوات “أحمد” واللواء الأسطوري الرابع من الفيلق الثاني للجيش الثاني الروسي.

وأكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، أن القوات الروسية تسيطر على كليششيفكا، على عكس الشائعات والتكهنات التي تنشرها أوكرانيا.

وكان قديروف أعلن، الاثنين، عن انتقال وحدة القوات الخاصة “أحمد” إلى محور أرتيوموفسك (باخموت).