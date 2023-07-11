الرئيس الليتواني يحث الناتو على بناء قواعد عسكرية بالقرب من الحدود مع روسيا

أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، أن الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا يعتقد أن على الناتو أن يتخلى عن قيوده على إنشاء قواعد عسكرية دائمة بالقرب من الحدود مع روسيا.

وأضاف الرئيس الليتواني أنه يتعين على الناتو الاعتراف بالقانون التأسيسي لحلف الناتو وروسيا لعام 1997، بأنه “ميت” بسبب نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا، حسب قوله. بالإضافة إلى ذلك، دعا نوسيدا حلفاء الناتو إلى الإسراع في زيادة إنفاقهم العسكري بسبب “الوضع الهش والخطير للغاية”، على حد تعبيره. تم التوقيع على القانون التأسيسي للعلاقات والتعاون والأمن المتبادلين من قبل روسيا وحلف شمال الأطلسي في باريس في 27 مايو 1997. سفارة موسكو في واشنطن: العلاقات بين روسيا والغرب تتجه نحو السيناريو الأكثر سلبية حددت ورقة السياسة التزامات روسيا وحلف الناتو في المجالات الرئيسية والمعايير وآليات التفاعل بينهما. وركز الاتفاق على التخفيضات في القوة العسكرية وعدد الأسلحة الفتاكة وهيكل أمني جديد كان من المفترض أن يحل محل نظام العالم الثنائي القطب. كما اتفق الطرفان على السيطرة على تقليص القدرات الهجومية وتعزيز التعاون الأمني.

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