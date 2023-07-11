وزيرا دفاع أمريكا وتركيا يبحثان دعم مساعي أنقرة للتحديث العسكري

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره التركي يشار غولر في اتصال هاتفي دعم مساعي تركيا للتحديث العسكري.

يأتي ذلك بعد أن قالت أنقرة إنها ستدعم انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت تركيا طلبت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، شراء مقاتلات “F-16” ومكونات لتحديث طائراتها الحربية الحالية بما قيمته 20 مليار دولار من شركة لوكهيد مارتن.

وقال البنتاغون إن الاتصال الهاتفي بين أوستن وغولر ناقش “المحادثات الإيجابية بين تركيا والسويد والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، فضلاً عن دعم وزارة الدفاع لجهود تركيا للتحديث العسكري”.

ستولتنبرغ: أردوغان يتعهد بإحالة طلب السويد بالانضمام لـ”الناتو” إلى البرلمان التركي

في سياق متصل، رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصل، الاثنين، إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، بموافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على انضمام السويد إلى “الناتو”.