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مبابي يظهر بين جنود مدججين بالأسلحة في الكاميرون خوفا من إمكانية اختطافه… فيديو

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر فيه لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كليان مبابي، محاطا بعدد كبير من عناصر الجيش الكاميروني المدججين بالأسلحة.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن “هذه الصور التقطت أثناء وجود مبابي في مدينة دوالا مسقط رأس والده ويلفريد مبابي”، مشيرةً أن هناك سيارات عسكرية كانت مرافقة مبابي خلال جولاته في البلد الأفريقي من أجل حمايته من الاختطاف.
ووصل مبابي إلى الكاميرون، يوم الخميس الماضي، وحظي باستقبال شعبي كبير، وأعلن خلال الزيارة عن نيته تنفيذ بعض المشاريع فيها.
يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مفضلًا الرحيل عن النادي مجانًا، في نهاية الموسم المقبل.
وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.
مجتمع

صحيفة فرنسية: باريس سان جيرمان يقرر بيع مبابي خلال الميركاتو الحالي

أمس, 19:23 GMT
وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن “مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف”.
وكان رد بيريز عليه بأنه “مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان”.

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موقع سبوتنيك الروسي

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