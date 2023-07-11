مبابي يظهر بين جنود مدججين بالأسلحة في الكاميرون خوفا من إمكانية اختطافه… فيديو

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر فيه لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كليان مبابي، محاطا بعدد كبير من عناصر الجيش الكاميروني المدججين بالأسلحة.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن “هذه الصور التقطت أثناء وجود مبابي في مدينة دوالا مسقط رأس والده ويلفريد مبابي”، مشيرةً أن هناك سيارات عسكرية كانت مرافقة مبابي خلال جولاته في البلد الأفريقي من أجل حمايته من الاختطاف.

Arrivée de Kylian Mbappé à Bonendale – Douala. #Cameroon pic.twitter.com/7FcceluRzV — The Cameroonian 🇨🇲 (@TheCameroonianZ) July 8, 2023

ووصل مبابي إلى الكاميرون، يوم الخميس الماضي، وحظي باستقبال شعبي كبير، وأعلن خلال الزيارة عن نيته تنفيذ بعض المشاريع فيها.

The Cameroonian army in full force yesterday to protect Kylian Mbappé from possible threats… pic.twitter.com/rfnNCIvOlJ — Get French Football News (@GFFN) July 9, 2023

يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مفضلًا الرحيل عن النادي مجانًا، في نهاية الموسم المقبل.

وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.

مجتمع صحيفة فرنسية: باريس سان جيرمان يقرر بيع مبابي خلال الميركاتو الحالي

وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن “مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف”.