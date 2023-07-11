دبلوماسي روسي: الاجتماع الأول لـ"مجلس أوكرانيا – الناتو" مجرد مجاملة لكييف

صرح رئيس الوفد الروسي في المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، بأن الاجتماع الأول لمجلس أوكرانيا – الناتو خلال قمة أعضاء الحلف، هو مجرد مجاملة لكييف.

وقال غافريلوف لوكالة “سبوتنيك”: “يواصل زيلينسكي محاولة الإقناع بأن الأسلحة الغربية والمعدات العسكرية ضرورية بذريعة المواجهة مع روسيا”.

وأضاف غافريلوف: “لهذا السبب لمّح زيلينسكي منذ فترة طويلة إلى أنه يرغب في الإسراع بعملية الانضمام إلى الناتو، لكن المملكة المتحدة والولايات المتحدة أوضحتا أن هذا يتطلب تلبية المعايير اللازمة. حقيقة أن اجتماع مجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي سيعقد خلال قمة الناتو هو مجرد مجاملة لكييف وليس أكثر”.

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وتنعقد قمة “الناتو”، يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، التي سيحضرها جميع قادة دول الحلف بمن في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.